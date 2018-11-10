Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.

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Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: "Только ни за одним из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос".

Лидер "НФ" подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в том числе благодаря введенному его правительством так называемому "таможенному эксперименту".

Яценюк напомнил, что в июня 2015 года как Премьер-министр внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект: "Если таможня перевыполняет доходы, то сумма перевыполнения доходов по разным областям Украины шла на строительство дорог. Петр Порошенко поддержал эту идею и увеличил количество областей под экспериментом. А правительство Владимира Гройсмана вместе с Владимиром Омеляном реализуют это".

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Второй источник финансирования инфраструктуры, как подчеркнул лидер НФ, - это дорожный фонд, основанный принятым 2016 по инициативе Министерства инфраструктуры и "Народного фронта" законом: "Дорожный фонд - это акцизный налог с реализованных нефтепродуктов. В текущем году это 36 млрд гривен, на следующий год - это уже плюс минимум 10. Это почти 50 млрд гривен".

Яценюк также сообщил об инициативе изменить систему администрирования уплаты акцизного сбора: "Масса серых заправок, невероятные объемы реализации контрабандного нефтепродукта. Это все то, что должно идти в бюджет, но не идет. Поэтому электронная система администрирования уплаты акцизного сбора от производителей и продавцов нефтепродуктов - это то, что должно быть сделано в 2019 году".

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Это увеличит доходы дорожного фонда и создаст возможность для строительства инфраструктуры и новых дорог, отметил он.





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"Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем. Вы можете взять, скопировать из наших программных принципов и из нашей экономической программы", - сказал лидер НФ.

Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев - Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания "Sinohydro Corporation Limited" (Китай). Ориентировочная дата завершения работ - 20 июня 2020. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.