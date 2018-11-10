Полиция Донетчины с начала года предупредила более сотни фактов вывоза оружия в мирные регионы. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, среди изъятого также 57 противотанковых гранатометов (РПГ), 46 автоматов, более 40 образцов атипичного оружия, 37 пистолетов. В том числе, полицейские обнаружили более десятка единиц огнестрельного оружия, которое было похищено боевиками во время оккупации в военных и правоохранительных подразделениях.

"Все это граждане хранили у себя дома, рискуя жизнью окружающих, или пытались провезти за пределы ООС, в мирные области", - констатируют в полиции.

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Так, житель Бахмута переоборудовал свой гараж на склад боеприпасов: помещение доверху было забито ящиками с гранатами, РПГ, противотанковыми минами и тысячами патронов. Поскольку взрывоопасный объект находился возле домов в жилом секторе, его обезвредили осторожно, с участием взрывотехников. Еще один схрон, скрытый под сеном, был обнаружен в ходе отработки ООС в Торецке. А в Волновахе мужчина нашел и спрятал у себя 4 кг тротила.

"Чтобы спасать жизни людей, полицейские внедрили систему безопасности, которая помогает блокировать эту угрозу. В ее состав входит сеть блокпостов, постоянное присутствие нарядов полиции на железнодорожных вокзалах и автостанциях, в службах доставки грузов, а также оперативные мероприятия. Транспорт и багаж проверяются с собаками, а районы, где проходят железнодорожные магистрали и трассы межобластного сообщения, усиленно патрулируются. Как результат - полиция блокировала 110 попыток перевозки оружия. Каждый второй факт был обнаружен на блокпостах, а перевозчиками были, как правило, мирные граждане", - сообщают в полиции.

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За незаконное обращение с оружием предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы, информируют в НПУ, отмечая, что в случае добровольной сдачи боевых "сувениров" наступает освобождение от уголовной ответственности. "И сейчас все больше жителей Донетчины пользуются этим правом. Только в октябре граждане сдали полиции более 3 тысяч боеприпасов - в большинстве случаев люди расставались с оружием, которое хранили более 4 лет, с самого начала боевых действий", - говорится в сообщении.