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10.11.18 23:37

Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ совместно с Главным следственным управлением Генпрокуратуры во время проведения обыска обнаружила взрывоопасные капсюли от патронов к стрелковому оружию, которые хранились с нарушением требований безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, силовики проводили обыск в складских помещениях на территории Житомирской области. В частности, обнаружили 3494 ящика с капсюлями-воспламенителями от боеприпасов к стрелковому оружию (в количестве более 311 млн единиц).

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Обнаруженные капсюли-воспламенители относятся к взрывной категории "Опасный", что подтверждено выводами специалистов-взрывотехников профильного отдела облуправления Нацполиции в Житомирской области.

Указанные взрывоопасные предметы хранились с существенными нарушениями требований безопасности в неприспособленных для этого помещениях, в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей.

Кроме капсюль, обнаружены товары военного назначения (84 двигателя к танкам Т-72), модернизированные прицелы танковые ночного видения и стартер-генераторы для бронетехники с комплектами ЗИП ("Запчасти, инструменты, принадлежности"), электроприводы зенитного пулемета и другое военное имущество неустановленного происхождения. В рамках досудебного расследования проверяется противоправная деятельность субъектов хозяйствования, которые получили товары военного назначения в результате финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. В частности, такие предприятия не осуществляют реальной хозяйственной деятельности по изготовлению и реализации военной продукции, не имеют производственных мощностей и необходимого персонала для осуществления такой деятельности, а используются для легализации незаконно полученной продукции, выведенной из-под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и воинских частей.

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В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью выяснения всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, установления происхождения обнаруженного военного имущества. Взрывоопасные капсюли-воспламенители от боеприпасов изъяты и перемещены в места надлежащего хранения. Досудебное расследование продолжается.

Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 01
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 02

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Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 03
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 04
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 05
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 06
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 07
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 08

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Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 09
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 10
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 11
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 12
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 13

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Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 14
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 15
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 16
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 17

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