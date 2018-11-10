Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, силовики проводили обыск в складских помещениях на территории Житомирской области. В частности, обнаружили 3494 ящика с капсюлями-воспламенителями от боеприпасов к стрелковому оружию (в количестве более 311 млн единиц).
Обнаруженные капсюли-воспламенители относятся к взрывной категории "Опасный", что подтверждено выводами специалистов-взрывотехников профильного отдела облуправления Нацполиции в Житомирской области.
Указанные взрывоопасные предметы хранились с существенными нарушениями требований безопасности в неприспособленных для этого помещениях, в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей.
Кроме капсюль, обнаружены товары военного назначения (84 двигателя к танкам Т-72), модернизированные прицелы танковые ночного видения и стартер-генераторы для бронетехники с комплектами ЗИП ("Запчасти, инструменты, принадлежности"), электроприводы зенитного пулемета и другое военное имущество неустановленного происхождения. В рамках досудебного расследования проверяется противоправная деятельность субъектов хозяйствования, которые получили товары военного назначения в результате финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. В частности, такие предприятия не осуществляют реальной хозяйственной деятельности по изготовлению и реализации военной продукции, не имеют производственных мощностей и необходимого персонала для осуществления такой деятельности, а используются для легализации незаконно полученной продукции, выведенной из-под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и воинских частей.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью выяснения всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, установления происхождения обнаруженного военного имущества. Взрывоопасные капсюли-воспламенители от боеприпасов изъяты и перемещены в места надлежащего хранения. Досудебное расследование продолжается.