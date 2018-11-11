Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Twitter посольства Соединенных Штатов в Украине.





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Как пишет пресс-служба ведомства, Рик Перри уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между странами. В частности, министр энергетики заметил: "Украина имеет очень высокий потенциал стать нетто-экспортером энергоресурсов. И ее партнерство с Соединенными Штатами - это то, на что нас очень интересует".

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Также он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к партнерству с Украиной. "Мы думаем, что очень важно не просто говорить об этом, а, собственно, совершать действия, которые поддерживают это. И это одна из причин, почему я здесь - чтобы четко послать сигнал о сотрудничестве США с Украиной, о нашем намерении быть хорошими партнерами и обеспечить выполнение нашей части сделки. У нас есть как технология, так и природные ресурсы, которые мы, разумеется, хотим сделать доступными для Украины, и Украина дает нам возможность иметь здесь реальный рынок для обоих предложений. Причем, речь идет не только о том, что Соединенные Штаты смогут продать природный ресурс или технологию. Речь идет также о том, чтобы Украина имела разнообразие вариантов, разнообразие поставок. Мне кажется, я уже говорил ранее о разнообразии маршрутов для поставки этих природных ресурсов - или с юга газа Каспийского моря, или катарского газа, или американского газа", - заявил он на встрече с работниками ТЭС.

Сам Рик Перри отметил в Twitter: "Киевская Трипольская тепловая электростанция частично работает на угле из Пенсильвании. Министерство энергетики США поддерживает движение стремление Украины модернизировать предприятия, а эти усилия поощряют нас диверсифицировать поставки энергоресурсов".

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Напомним, Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Основным топливом является донецкий антрацитовый штиб, поступающий по железной дороге. Резервное, подсветочное топливо - газ, мазут. С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 млрд кВт час. электроэнергии и 5,5 млн Гкал теплоэнергии. Выработанная электроэнергия Триполья поступает, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Этим летом ТЭС получила первые поставки угля из США.