Имя погибшего бойца "Альфы" Руслана Муляра присвоили школе в Тернополе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Общественное обсуждение состоялось в стенах этой же школы, в которой когда-то учился сотрудник украинской спецслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. Участники - представители Управления СБУ в Тернопольской области, местной власти, учителя, родители учеников и семья Руслана Муляра - посмотрели документальный фильм о жизни погибшего и послушали выступления докладчиков. После - единогласно проголосовали за присвоение общеобразовательной школе имени Руслана Муляра.

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После завершения директор школы представил присутствующим небольшой музей Операции Объединенных сил и рассказал, что именно образ Руслана Муляра побудила его создать этот музей.





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Напомним, Руслан Муляр - сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Родился в 1975 году в Тернополе. Занимался легкой атлетикой, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Неоднократный победитель и призер всеукраинских и областных юниорских соревнований. В ряды СБУ он вступил в 2001 году. За почти два десятка лет офицер прошел путь от сержанта до полковника, от разведчика до командира группы. За профессионализм, героизм и доблесть, проявленные во время участия в Антитеррористической операции, он был неоднократно награжден ведомственными наградами.

Жизнь Руслана Муляра оборвалась во время боевого задания 26 мая 2018 года в Луганской области в результате вражеского обстрела. Похоронили воина 29 мая.

За доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Украины от 02.06.2018 № 158 Руслан Муляр награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).