17-летний водитель врезался в электроопору на взятом без спроса отцовском автомобиле: погибла пассажирка, - полиция Харьковщины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла в ночь на воскресенье.

"В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Парни получили незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было. Молодой человек задержан.



