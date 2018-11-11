В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах. ФОТОрепортаж

Это мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"В то время, когда в нашей стране происходят боевые действия, представители мирового сообщества выразили свою поддержку Украине, которая борется за свою территориальную целостность", - говорится в сообщении.
Мероприятие организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.