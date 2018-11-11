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11.11.18 14:43

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 ноября, в Киеве в Парке Славы военнослужащие Вооруженных Сил Украины, послы иностранных государств в Украине, военные атташе и представители общественности почтили погибших воинов в военных конфликтах возложением венков и цветов к Вечному огню монумента Неизвестному солдату.

Это мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 01

"В то время, когда в нашей стране происходят боевые действия, представители мирового сообщества выразили свою поддержку Украине, которая борется за свою территориальную целостность", - говорится в сообщении.

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 02

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В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 03
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 04
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 05

Мероприятие организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 06

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В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 07
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 08
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 09

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