В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах. ФОТОрепортаж

Это мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В то время, когда в нашей стране происходят боевые действия, представители мирового сообщества выразили свою поддержку Украине, которая борется за свою территориальную целостность", - говорится в сообщении.

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Мероприятие организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

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