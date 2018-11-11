СБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"Кремлем поставлена задача: до 12:00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки о "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже более дешевого, чем всегда хлеба, но не более 2 буханки в руки, овощей, масла", - сообщает СБУ.

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Кроме того отмечается, что не все жители псевдореспублики воспринимают выборы всерьез и портят бюллетени, вписывая имя актера Чака Норриса.

"Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, за которого массово отдают голоса немногочисленные "избиратели". Даже мобильная связь и сайт так называемого "центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", - отметили в СБУ.

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