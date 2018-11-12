Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП. ФОТОрепортаж

Как сообщает из Киева Павел Бушко, представители польского меньшинства и дипломаты, работающие в Киеве, побывали на могилах польских жертв так называемого украинского катынского списка в Быковне, а также соотечественников на Байковом кладбище, в том числе польских солдат, погибших в Польско-большевистской войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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О том, что сегодня исполняется сто лет с восстановления независимости, напоминает также большой баннер с лозунгом "Niepodległa" на доме польского посольства. Поляки приняли также участие в мессе в благодарность в киевском римо-католическом костеле св.Александра.

Как подчеркивает глава Союза поляков Украины Антони Стефанович, нынешний День независимости - это настоящий праздник: "Это, на самом деле, большой праздник для поляков со всего мира, а не только для польских граждан".





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Фото: twitter.com/PLinUkraine

Вечером в Национальной опере Украины в Киеве по случаю сотой годовщины восстановления Польшей независимости состоялась прапремьера спектакля "Возвращение Манру" по мотивам оперы "Манру", написанной одним из отцов польской независимости - Игнацием Яном Падеревским.

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Также 11 ноября с заката до рассвета Парковый мост в Киеве будет выделен белым и красным цветом.



Фото: twitter.com/PLinUkraine

Президент Украины Петр Порошенко поздравил поляков с Днем независимости. "По случаю 100-летия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания", - написал он в Twitter.

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Отметим, что в центре Варшавы в честь годовщины прошел Бело-красный марш. По данным польского издания Newsweek, на улицы вышли 250 тысяч человек.











Фото: newsweek.pl