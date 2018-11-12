Злоумышленник напал на 13-летнюю девочку в подъезде в Деснянском районе Киева, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, в Деснянскоt управление полиции поступило сообщение о грабеже 13-летней местной жительницы на улице Будищанской.

Потерпевшая рассказала, что возвращалась из школы, когда на лестнице возле лифта ее встретил мужчина и выхватил из рук мобильный телефон.

Правоохранители установили, что, убегая, грабитель выбросил мобильный телефон, а родственница потерпевшей узнала в злоумышленнике своего соседа.

Полицейские разыскали мужчину и доставили его в Деснянское управление полиции. Им оказался 31-летний житель Деснянского района, ранее судимый за имущественные преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело пропавшей 15-летней девочки обнаружили под Харьковом. Появился фоторобот возможного убийцы. ФОТО (обновлено)

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.