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12.11.18 09:31

Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО. ИНФОГРАФИКА

На "выборах" в оккупированных районах Донецкой области наемники РФ буквально нарисовали явку избирателей.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал данные "ЦИК" "ДНР" о якобы "явке избирателей" на незаконных псевдовыборах. На некоторых участках, по данным российских террористов, "явка" в течение дня даже была отрицательной. Блогер отметил, что "такой динамики явки быть не может".

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Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о явке избирателей на выборах наемников РФ в ОРДО 01
Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о явке избирателей на выборах наемников РФ в ОРДО 02

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

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