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12.11.18 10:49

Пьяное ДТП на Одесчине: водитель "ВАЗа" влетел в дерево, погиб пассажир-иностранец, - полиция. ФОТО

Возле села Пшеничное Саратского района Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Одесской области

"Следственно-оперативной группой по расследованию ДТП предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом", - сообщает полиция.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.

Пьяное ДТП на Одесчине: водитель ВАЗа влетел в дерево, погиб пассажир-иностранец, - полиция 01

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины" – подытожили в полиции.

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