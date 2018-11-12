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12.11.18 12:44

Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали схему незаконного импорта в Украину автомобильных шин иностранного производства и изъяли крупную партию несертифицированного товара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено, что на таможенную территорию Украины мелкими партиями без уплаты налогов и таможенных платежей осуществляется ввоз несертифицированных автомобильных шин иностранного производства. В дальнейшем товар накапливали в одном из складских помещений Львова и реализовывали за наличные. Налоги при этом также не уплачивались.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение партия незаконно ввезенных шин стоимостью 1,2 млн грн и черновые записи.

Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 01
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 02
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 03
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 04
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 05

Расследование продолжается.

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