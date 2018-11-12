Стартовали экзамены для 836 кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Квалификационное оценивание состоит из двухуровневого экзамена и собеседования.

12 ноября кандидаты, которые предварительно прошли процедуру допуска, в течение 2,5 часов выполнят анонимное письменное тестирование. 14 ноября кандидаты, которые успешно сдадут первую часть экзамена, в течение 5,5 часов будут писать практическое задание - проект судебного решения в соответствии со специализацией суда.

В 10:30 12 ноября были зарегистрированы 767 кандидатов.

"Сегодня - важный день для будущего нового Верховного Суда, ведь во время второго конкурса мы завершаем формирование высшего судебного органа, которое было начато в 2016 году. По результатам квалификационного оценивания мы выберем судей, которые помогут формировать в стране новую судебную практику. Этот день также важен для всех, кто приложил много усилий для создания нового суда, который будет специализироваться на антикоррупционных делах. Конкурсы в оба суда после процедуры допуска высоки и составляют семь человек на одно место ", - сказал председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Как и во время первого конкурса в Верховный Суд, кандидатами в новые суды являются адвокаты, ученые и судьи всех инстанций. Сергей Козьяков также сообщил, что к сдаче экзамена допущено 62% судей и 38% с другим правовым опытом, из которых 17 - ученые и 14% - адвокаты.

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"Напомню, что во время первого конкурса в Верховный Суд после этапа спецпроверки было 70% судей и 30% с другим опытом, из которых 10,4% адвокаты, 12% ученые и 7% юристов с совокупным стажем. То есть во втором конкурсе "несудей" больше, хотя этап спецпроверки еще впереди", - сказал он.

Кандидаты будут писать анонимное письменное тестирование в соответствии со специализацией, а распределение заявок на конкурс в Верховный Суд по кассационным судами следующее:

- Кассационный гражданский суд - 160, что составляет 7 человек на место

- Кассационный уголовный суд - 159, что составляет 13 человек на место

- Кассационный суд - 111, что составляет 7 человек на место

- Кассационный административный суд - 136, что составляет 6 человек на место

На конкурсе в Верховный Суд на этом этапе 63% - мужчины (354) и 37% - женщины (212).

Больше всего кандидатов в возрасте 40-49 лет - 47%. В возрасте 50-59 лет - 29%, в возрасте 30-39 лет - 21% юристов. В региональном срезе больше кандидатов из Киева - 136 человек, или 24%. На втором месте - Харьковская область - 47 кандидатов, или 8% и Днепропетровская - 40 кандидатов, или 7%.

На конкурс в Высший антикоррупционный суд к анонимному письменному тестированию допущены:

- В Апелляционную палату ВАС - 89 кандидатов, что составляет 8 человек на место;

- В первую инстанцию ВАС - 181 кандидат, что составляет 7 человек на место.

"После допуска, имеем равномерное распределение между судьями и "не судьями", претендующих на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда. Так среди кандидатов 50% - судей, 30% адвокатов, 14% ученых и 6% юристов с совокупным стажем. Кандидатов и докторов наук среди них 69, тогда как за должность судей Верховного Суда соревнуются 199 юристов с научным званием", - сказал Козьяков.

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Среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд на этом этапе больше всего кандидатов молодой группы - от 30 до 39 лет - 45%, от 40 до 49 лет - 30% и 22% кандидатов от 50 до 59 лет. В региональном срезе больше кандидатов из Киева - 59 человек, или 22%. Из Днепропетровской и Харьковской области 22 человека (8%) и 20 (7%) соответственно.

Как отметил Козьяков, такое количество кандидатов с разным профессиональным опытом свидетельствует о том, что юристы готовы к здоровой конкуренции на публичных началах и доверяют конкурсным процедурам Комиссии.

По словам заместителя Председателя ВККСУ Станислава Щотки, за выполнение анонимного письменного тестирования кандидаты максимально могут получить 90 баллов, а их кодированные результаты будут сообщены в день тестирования.

"После этого Комиссия определит лучших кандидатов в количестве, которое в четыре раза превышает количество вакантных должностей, а именно 312 человек в Верховный Суд и 156 - в Высший антикоррупционный суд. Эти кандидаты 14 ноября будут писать практическое задание, за который максимально можно получить 120 баллов", - пояснил Щотка.



Фото: пресс-служба ВККСУ

Помогать Комиссии в проведении квалификационного оценивания кандидатов будут:

- во время конкурса в Высший антикоррупционный суд - Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) в количестве шести судей и прокуроров из иностранных государств, состав которой 6 ноября утвердила ВККСУ;

- во время конкурса в Верховный Суд - Общественный совет доброчестности (ОСД) в количестве 20 украинских представителей гражданского общества, новый состав которого сейчас формируется.

Далее кандидатов, получивших проходной балл, ожидают собеседования с психологами, членами ВККСУ, для кандидатов в ВС - с членами ОСД, а для кандидатов в ВАКС - с членами ОСМЭ.

Отмечается также, что за ходом экзаменов наблюдают международные представители из более чем семи институтов, представители средств массовой информации, кроме того каждый гражданин может наблюдать за ходом экзамена на канале ВККСУ на канале YouTube.

Напомним, в рамках судебной реформы в стране формируются новые суды: Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. В 2017 году по результатам первого публичного конкурса сформирован новый Верховный Суд, который начал действовать в декабре 2017 года. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 г. объявила второй конкурс на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По состоянию на 24 сентября 2018 г. получено 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 - для участия во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 - в Высший антикоррупционный суд.

Победители будут определены в первом квартале 2019 года.