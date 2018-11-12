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12.11.18 16:05

Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области совместно с патрульной полицией и областным управлением защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры остановили незаконную перевозку фальсифицированного алкоголя, предназначенного для продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Сеть-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что по территории области осуществляется незаконная перевозка фальсифицированного алкоголя, приобретенного через объявления в сети интернет, с целью дальнейшего сбыта.

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На основании постановления суда проведен обыск автомобиля Mersedes-Benz 1117, по результатам которого из незаконного оборота изъяты 8 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в тару типа "Bag-in-Box" общей ориентировочной стоимостью 1 млн 360 тыс. грн. Автомобиль изъят также.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1,6 млн грн.

Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 01
Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 02
Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 03
Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 04
Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 05
Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 06
Крупная партия фальсифицированного алкоголя, предназначенная для продажи, изъята в Николаевской области 07

Следствие продолжается.

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