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12.11.18 17:57
Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы. ФОТО
Спикером Министерства иностранных дел Украины вместо Марьяны Бецы назначена Екатерина Зеленко.
Как передает
Цензор.НЕТ
, об этом глава МИД Павел Климкин сообщил в своем
Твиттере
.
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