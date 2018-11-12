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12.11.18 17:57

Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы. ФОТО

Спикером Министерства иностранных дел Украины вместо Марьяны Бецы назначена Екатерина Зеленко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Павел Климкин сообщил в своем Твиттере.

Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы 01
Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы 02

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