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13.11.18 08:36

Навальному запретили выезд из России за границу. ФОТО

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в выезде за границу.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. ... Граница на замке. По крайней мере для меня. Самое смешное в связи с тем, что меня не выпустили за границу. Дозвонились только что до судебного пристава, который ведет все исполнительные производства по мне. Он весьма удивленно говорит: я вам выезд не ограничивал. Умора", - рассказал Навальный.

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Навальному запретили выезд из России за границу 02
Навальному запретили выезд из России за границу 03
Навальному запретили выезд из России за границу 04

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