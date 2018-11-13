Навальному запретили выезд из России за границу. ФОТО

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. ... Граница на замке. По крайней мере для меня. Самое смешное в связи с тем, что меня не выпустили за границу. Дозвонились только что до судебного пристава, который ведет все исполнительные производства по мне. Он весьма удивленно говорит: я вам выезд не ограничивал. Умора", - рассказал Навальный.







