"Ни шагу назад": вышел сборник стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Вгору".

Роман Набегов был добровольцем батальона "Миротворец" и погиб в 2014 году во время выхода по так называемому зеленому коридору из окруженного российским войском города Иловайск.

Его мать Оксана Набегова, собрала все записи из дневников Романа и издала второе, дополненное издание его стихов, размышлений, фото и воспоминаний его друзей и побратимов. Сборник получил название "Ни шагу назад". Именно такой статус в соцсетях последним запостил Роман во время ожесточенных боев.

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В рамках мероприятия в библиотеке состоялось открытие мемориальной экспозиции "Роман Набегов - мужественный сын Херсонщины".

Также присутствующие посмотрели несколько документальных фильмов и сюжетов, снятых о жизни и борьбе парня.

Вечер памяти в честь Романа Набегова был приурочен к его дню рождения.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.