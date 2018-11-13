В сквот-галерею "Речовий доказ" нагрянула полиция. Из дома, которым за бесценок завладел нардеп Довгий, хотят выселить художников, - журналистка Седлецкая. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка "Радио Свобода" Наталия Седлецкая в Facebook.

По ее словам художники и другие культурные деятели, которые здесь более двух лет успешно развивали открытый творческий центр - на грани выселения.

"Сегодня им выключали свет, и тут появились якобы новые арендаторы. Говорят, заключили с владельцем новый контракт на аренду всего второго этажа, хотя документов не показали. Они написали заявление в полицию - пожаловались на художников, которые выселяться не собираются, у них еще действует свой контракт на аренду. Это противостояние уже переросло в нечто гораздо большее, чем борьба художников за одно помещение. Этот дом рядом с Софийским собором был выведен за бесценок из коммунальной собственности, во времена когда Олесь Довгий (ныне нардеп - ред.) был секретарем Киевсовета. И наконец - оказался в его же руках. На пару с тестем Романа Насирова. Как и еще ряд зданий рядом - на этой же улице Рейтарской. Художники, местные жители и общественные активисты объединились, чтобы не дать Довгому и Насирову застроить офисами и многоэтажками охранную зону ЮНЕСКО. Они требуют возвращения зданий на баланс города. А также выступают с идеей создания здесь музейного квартала. И эта идея, похоже, уже глубоко укоренилась в сознании местных жителей, которые занимают в этом вопросе активную позицию", - пишет журналистка.

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Сами организаторы сквот-галереи "Речовий доказ" призывают "остановить рейдеров" в лице родственников Довгого и Насирова:

"Друзья, мы уже неоднократно писали о том, как Роман Насиров и Олесь Довгий планируют захватить ряд зданий на ул. Рейтарской, чтобы снести и на их месте построить очередные многоэтажки. События последних дней показывают, что рейдеры готовятся к активным действиям и планируют реализацию силового сценария по захвату галереи "Речовий доказ". Для этого компания "Георгиевский резиденс", связанная с Довгим, заключила фиктивный договор с лицом по имени Артем Клобуцкий об аренде всех помещений, где находится Речдок. Эти незаконные действия должны стать оправданием для Довгого и Насирова в намерении рейдерского захвата галерей. Кроме того, уже второй раз за последний период времени неизвестные отключают электроснабжение в нашем здании и параллельно пытаются подкупить людей, обеспечивающих функционирование "Речового доказу". Все эти обстоятельства, а также информация из собственных источников, дают нам все основания заявить, что рейдеры Насиров и Довгий планируют неправомерный захват галереи Речдок для дальнейшего ее уничтожения. Призываем всех неравнодушных не стоять в стороне и быть готовыми защитить исторический центр Киева!".

На странице галереи велась трансляция во время визита полиции:

На видео видно, что с правоохранителями общается адвокат Маси Найем, который принимает активное участие в деле об убийстве Катерины Гандзюк.

Вместе с тем, гражданская инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" так комментирует инцидент на своей странице в Facebook:

"В сквот "Речовий доказ", который используюет как офис инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" приехала полиция. Напомним, именно сегодня (12 ноября - ред.) СБУ задержали предполагаемого организатора убийства Кати - Игоря Павловского. Полиция не могла задержать его три месяца, пока дело не передали в СБУ. Мы связываем задержания Павловского и атаку полиции на сквот, который служил как организационное пространство для нашей инициативы. Мы не считаем это совпадением и расцениваем это как попытку давления на инициативу и сознательное создание сложностей нашей работе".

Напомним, родственники бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и нардепа депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого заставляют творческие коллективы, которые находятся в здании по улице Рейтерской 8-5б освободить помещения.

Как сообщает издание"Наші гроші" со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, еще в начале 2018 года суд наложил арест на половину здания по ул. Рейтарской, 8Б в Киеве, который, по данным следствия, был незаконно отчужден.

Сейчас здание площадью 2315 кв м принадлежит ООО "Георгиевский резиденс". Половина уставного капитала ООО "Георгиевский резиденс" принадлежит Александру Глимбовскому, тестю уволенного главы ГФС Романа Насирова. Остальные 50% - сестре народного депутата Олеся Довгого Оксане Гуляевой через ООО "Рейтерс".

Суд запретил фирме отчуждать помещения, но позволил ей ими пользоваться. Дом на Рейтарской 5-8 расположен в пределах охранной (буферной) зоны "Софии Киевской", где существуют значительные ограничения по новому строительству.

Фирма родственников Довгого и Насирова покупала недвижимость кусками. В октябре 2015 году на основании договора купли-продажи приобрела 474 кв м. В декабря 2016 года оформила на себя еще 538 кв м, в январе 2017-го - 436 кв м, и через несколько месяцев - 224 кв м.

По мнению прокуратуры Киева, здание было приобретено по заниженной на 4,06 млн грн. цене. В судебном постановлении не указано в каком году проходила эта покупка и по какой цене она проводилась. Также не сообщается какие цены сравнивали следователи, чтобы установить преступные действия. Указанная сумма 4,06 млн грн. по нынешнему курсу в расчете на общую площадь здания 2315 кв м составляет $65 за "квадрат". Тогда как квартиры на Рейтарской продаются сейчас по $2500 за "квадрат", отмечает издание.

По материалам следствия, должностные лица Главного управления коммунальной собственности Киева с 2007 по 2010 год, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц, в нарушение требований приватизационного законодательства, без учета интересов территориальной общины столицы, используя подконтрольные субъекты хозяйствования (в частности, ООО "Абриль-студио"), по заниженной стоимости совершили незаконное отчуждение объектов недвижимости, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, в пользу третьих человек, в том числе ООО "Георгиевский резиденс".

Напомним, Олесь Довгий был секретарем Киевского городского совета с 2006 по 2011 год.

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"Указанное общество является субъектом хозяйствования созданным для реализации схемы овладения имуществом, а потому не является добросовестным приобретателем", - говорится в судебном постановлении относительно ООО "Георгиевский резиденс".

Прокуратура Киева ведет досудебное расследование в уголовном производстве № 32012110070000045 от 4 декабря 2012 года, в частности, по ч.2 ст. 233 ( "Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), ч. 2 ст. 364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением", ч.5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ( "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" ).