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13.11.18 14:13

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев вручили ключи от служебных автомобилей повышенной проходимости представителям региональных полицейских взрывотехнических подразделений. Новый транспорт получили подразделения взрывотехнической службы в 12 регионах страны, городе Киеве, а также в Департаменте взрывотехнической службы Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что современный транспорт позволит полицейским прибывать на вызовы и обезвреживать взрывоопасные предметы в отдаленной местности.

"Приятно сегодня встретиться с вами и передать новый служебный транспорт для вашей успешной профессиональной деятельности", - обратился министр внутренних дел Украины к полицейским-взрывотехникам.

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В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в этом году полицейские-взрывотехники провели более 13 000 выездов. В частности, речь идет о разминировании, изъятии оружия и боеприпасов.

"Мы обязывались в этом году обеспечить каждое взрывотехническое подразделение нашего государства специализированным автомобилем. Высококвалифицированные работники должны иметь высококачественные средства извлечения, эвакуации и обезвреживания взрывчатых веществ. И это тот шаг, который мы сегодня делаем в обычном режиме для развития такого важного подразделения", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Пикапы Mitsubishi L200 и кроссовер-внедорожник Renault Duster будут переданы в 14 взрывотехнических подразделения страны. В частности, новые автомобили получат специалисты-взрывотехники Житомирской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей, а также города Киева и Департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 03

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Современные авто помогут взрывотехникам выезжать за пределы населенных пунктов, туда, где не сможет проехать обычная легковушка. В то же время повышенная проходимость и вместительность багажного отделения таких авто позволит мобильно перевозить оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Напомним, в Хмельницкой министр внутренних дел и председатель Нацполиции вручили полицейским служебный транспорт. На Львовщине представители ФБР США провели учения для взрывотехников Нацполиции Украины.

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 04
14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 05
14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 06
14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 07

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