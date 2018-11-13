Получившему травму при выполнении служебных обязанностей лейтенанту полиции Роману Даниленко нужна помощь в лечении, - волонтер Домбровская. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала одесский волонтер Ольга Домбровская, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, я всегда прошу вас о помощи нашим защитникам, получившим ранение в войне на востоке нашей страны. В этот раз прошу помощи для человека, который защищал нас здесь , в мирном городе Одессе. Роман - лейтенант полиции с 2015 года. Участвовал в операции по задержанию и ликвидации пророссийского стрелка "сталиниста" 19.01 2018 года (тогда погиб его сослуживец), 29.01.2018 награжден нагрудным знаком "За відвагу в службі". 24.02.2018 года офицер получил серьезную травму при выполнении служебных обязанностей. К сожалению, Патрульная Полиция Одесской области не финансирует лечение Романа. Парню сложно ходить, мучают постоянные боли. Дома - жена и маленький ребенок. Впервые пересеклась с Ромой весной 2018 года (он лежал в палате с нашими ребятами, тогда ему делали первую операцию). Сейчас необходимо оплатить комплект фиксаторов крестообразной связки (12000 грн) и лекарства для Романа. Очень прошу вашей помощи. 4149625812171195 Домбровська О.Г. ( для Даниленко Романа)", - призвала волонтер.

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