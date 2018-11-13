Оперативники Киевщины ликвидировали группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "В состав группы входило 5 человек, среди которых ранее судимые. Они оптом сбывали наркозависимым гражданам крупные партии особо опасного наркотического средства - метадон и элитную марихуану, методом "закладок" и из рук в руки. Их деятельность распространялась на территорию нескольких регионов страны.

Организовал и строго контролировал деятельность группировки один из криминальных авторитетов. Полученные преступным путем деньги передавались в места лишения свободы и в преступный "общак".

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что для документирования преступной деятельности подозреваемых проведено 10 оперативных закупок и 37 негласных следственных (розыскных) действий. В двух областях полицейские одновременно провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников, откуда изъяли более 20 кг сухой измельченной марихуаны и 500 граммов метадона, а также мобильные телефоны, банковские карты, боевые гранаты, патроны и обрез ружья. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 2-х миллионов гривен.

Сейчас продолжается комплекс оперативных и следственных действий. Устанавливается канал поступления наркотиков. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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