Украинские ученые впервые после 17-летнего перерыва отправляются исследовать Южный океан, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

В команду войдут ученые Национального антарктического научного центра МОН Украины, Украинского научного центра экологии моря и Института геофизики НАНУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, который будет лично возглавлять экспедицию.

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"Украинская научная команда имеет 3 амбициозные цели исследований в Южном океане. Во-первых, по заказу Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктиды (ССAMLR) будет проведено исследование запасов антарктического криля. Второе - впервые начнется непрерывный сбор данных о состоянии вод в Океане благодаря сверхсовременному комплексу приборов Ferrybox. Он будет автоматически отбирать пробы воды в течение всего периода экспедиции и определять 14 химических и биологических показателей. В-третьих, будут отобраны образцы "экологического ДНК" для разработки комплексного "портрета экосистемы" - перечня всех жителей Океана от микроорганизмов до китов", - говорится в сообщении.

В Кейптауне (ЮАР) исследователи сядут на рыболовно-крилевый траулер "Море Содружества" (корпорация "Інтеррибфлот", Украина) и отправятся Южным океаном к берегам Антарктиды. Восемь ученых будут работать на корабле в течение месяца, а одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Также все это время, по меньшей мере до мая 2019 г., продлится отбор проб системой Ferrybox и формирования базы данных переменных параметров состояния океана.

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