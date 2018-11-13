Нацполиция раскрыла схему хищения средств ГСК "Черноморское морское пароходство" и пути вывода ее активов. ДОКУМЕНТЫ+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, на момент основания совместного предприятия "ЛОТОС" украинская сторона владела большей частью его уставного капитала. Учредителями предприятия были с украинской стороны - Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", с вьетнамской стороны - "Vietrans" и "VOSA". В 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.

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Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики, следователи ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством ГПУ и при содействии Министерства инфраструктуры Украины установили, каким образом были выведены активы СП "ЛОТОС". Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры АК "Лотос Марин JSC", в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП "ЛОТОС", предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее доход. Кроме того, должностные лица ГСК "Черноморское морское пароходство" и "Vietrans" и "VOSA" с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний.

В 2007 году на основании якобы неудовлетворительного финансового состояния совместного предприятия "ЛОТОС" и вопреки его уставным требованиям, советом директоров было принято решение о создании акционерного общества "Лотос Марин J.S.C.". В пользу общества была отчуждена большая часть имущества (спецоборудование и складская площадка) по ценам в пять раз ниже рыночных. Вместо незаконно реализованного имущества для СП "ЛОТОС" покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.

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На момент создания новой коммерческой структуры АК "Лотос Марин J.S.C.", СП "ЛОТОС" принадлежало 49% акций, остальное резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП "Лотос" принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. Другими частями в АК "Лотос Марин J.S.C." владеют должностные лица СП "ЛОТОС" и "Vietrans" с вьетнамской стороны, и ряд оффшорных компаний. Кроме того, во время активной деятельности совместного предприятия большая часть его прибыли переадресовывалась якобы на инвестиционные проекты новосозданной структуры - АК "Лотос Марин J.S.C.".

Также было установлено, что несмотря на увольнение из совета правления должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" - представителей украинской стороны во Вьетнаме, о чем лицам точно было известно, - данные граждане продолжали представлять интересы государственной компании в совместном предприятии "ЛОТОС".

По предварительным данным, в результате противоправных действий должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" и "Vietrans" интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США. Однако, окончательная сумма будет установлена ​​только после анализа всей финансово-хозяйственной документации.

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В понедельник, 12 ноября, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи ГСУ НПУ под процессуальным руководством ГПУ провели 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.

Во время процессуальных мероприятий правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП "ЛОТОС", которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию оффшорных компаний, "схемы" вывода активов предприятия, "черновые" записи о распределении незаконно полученных средств. Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных доходах предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами и которые недополучили украинская и вьетнамская стороны.

Для обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного расследования Департамент защиты экономики Национальной полиции обратился в Министерство общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам с запросом об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве. Полученная от иностранных правоохранителей информация поможет следствию установить все обстоятельства противоправной деятельности должностных лиц Государственной судоходной компании и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению активов компании.

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