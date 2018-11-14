"Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты": термофото госучреждений в отопительный сезон. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по вопросам энергоэффективности, президент ассоциации "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"У каждого есть свои извращения - у меня шестой год - это сбор термофото государственных учреждений в отопительный сезон. Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты и нет ни регуляторов на батареях, ни некому отладить ИТР, чтобы как-то управлять этим процессом. Киевляне легко узнают эти здания. Какие энергоаудиты, какие энергосертификаты ... Директива ЕС 27/2012 говорит об энергоменеджменте и показательной роле общественных зданий в энергоэффективности ... Передайте руководителям, что так нельзя, я уже это не буду комментировать вообще, это уже глас вопиющего в пустыне", - рассказал он и опубликовал соответствующие фотографии.

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