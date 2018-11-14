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14.11.18 11:36

Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ. ФОТОрепортаж

Во время посещения 169-го учебного центра "Десна" начальник Генштаба Виктор Муженко проверил разработанный командой Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ маскировочный костюм снайпера, а также импортные антиснайперские комплексы, которыми уже оснащаются снайперские пары в подразделениях.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ в Facebook.

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Костюм "разработан после изучения и анализа существующих аналогов с учетом пожелания самих снайперов" различных частей и родов войск.

"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжеты рукавов продолжены - они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяет подогнать костюм под себя", - рассказали о новом костюме в ВСУ.

Как уточнили военные, маскировочная накидка разработана специально для тех задач, когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела.

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Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 02
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