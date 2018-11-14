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14.11.18 11:46

Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных. ФОТОрепортаж

Следующее заседание Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской запланировано на 23 ноября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава "Центра информации по правам человека" Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

"Дело об убийстве Ирины Ноздровской будет рассматривать суд присяжных. Сегодня (пост написан 13 ноября. - Ред.) в Шевченковском районном суде Киева прошло подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Ноздровской. Решались общие процессуальные вопросы рассмотрения уголовного дела. Прокурор зачитал обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского. Обвинительный акт был поддержан пострадавшими - родителями Ирины и ее дочерью Анастасией, их адвокаты тоже не заявили никаких протестов. Адвокат Юрия Россошанского Алексей Цыбенко ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, а также ходатайствовал о вызове в суд медицинского эксперта, который давал заключение при расследовании дела. Судейская коллегия удовлетворила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Второе ходатайство о вызове эксперта суд отклонил, мотивировав тем, что эксперт будет вызван в рамках исследования доказательств и опроса свидетелей и экспертов в суде", - рассказала она

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"В течение 10 дней будут собраны семь человек, чтобы из них выбрать трех, которые будут присяжными по этому делу. Дело будет рассматриваться двумя судьями и тремя присяжными", - рассказал адвокат семьи Ирины Ноздровской Александр Панченко.

Следующее судебное заседание запланировано на 23 ноября.

Родители Ирины в зале судебного заседания не раз обращались к общественности и журналистов с просьбами о поддержке в освещении судебного процесса.

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Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных 01
Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных 02
Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных 03

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

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