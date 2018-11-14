287 единиц техники и 61 бригада ручной уборки чистят снег в Киеве, - "Киевавтодор". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с 9:00 утра во всех районах города автодоровцы очищают от снега тротуары, остановки, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, а также посыпают дороги смесями. Используют крупногабаритную спецтехнику, а также небольшие маневренные снегоуборочные машины, которые позволяют оперативно убирать тротуары.
В "Киевавтодоре" напомнили, что к зимнему сезону подготовили 370 снегоуборочных машин, учитывая и погрузчики посыпочных материалов, снегопогрузчики, которые используются во время продолжительных интенсивных снегопадов для вывоза снега. Кроме того, в текущем году закупили 44 трактора и 9 мини-погрузчиков для уборки тротуаров и остановок общественного транспорта.
В некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погоды сегодня и в ночь на 15 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь "Укравтодора" Оксана Ожигова в эфире телеканала "112 Украина".
По ее словам, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и частично в западных областях ожидается гололедица и местами налипание мокрого снега.
"Со вчерашнего дня у нас работает штаб по ликвидации последствий непогоды. Конечно, первые дни являются сложными, потому что есть много организационных вопросов. Сегодня первое заседание генштаба состоялось в 8 часов", - сказала Ожигова.
Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел снег. Из-за этого на дорогах города образовались пробки. Ранее водителей призвали сменить шины на зимние и не парковаться вдоль дорог, так как будет снежно и скользко.
В Киеве в связи с ухудшением погоды и первым снегом ввели спецрежим для общественного транспорта - курсирование без соблюдения графика движения.