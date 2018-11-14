Замгенпрокурора Енин, который выдал Тумгоева России, несмотря на обещания Луценко не отстранен от должности. Генпрокурор предлагает депутатам менять законы. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет народный депутат Мустафа Найем и публикует ответ на свой запрос по этому поводу на имя Генпрокурора.





"Украина будет выдавать Российской Федерации всех, кого Россия считает террористами. Это история не только о трусости и малодушии, но еще и том, как всех нас держат за идиотов. Вы помните Тимура Тумгоева, которого Украина выдала Российской федерации, где его обвиняли в терроризме? В сентябре этого года Тумгоева пригласили якобы в миграционную службу, чтобы обсудить вопрос предоставления политического убежища, но по прибытии он был задержан, его посадили на поезд и отправили в Россию. Как правильно тогда написал Юрий Бутусов, Украина выдала террористам сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме. Документы об экстрадиции подписал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин. После шума и протестов Генпрокуратура сообщила, что генинспекция ГПУ совместно с главным следственным управлением СБУ проведет расследование обстоятельств экстрадиции Тумгоева. А заместитель командира Украинской добровольческой армии Andriy Gergert после встречи с Юрием Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что на время проведения расследования Евгений Енин будет отстранен от занимаемой им должности. Но оказалось, что все это ложь. Мы отправили запрос на имя генерального прокурора с просьбой указать, отстранен ли господин Енин от должности. На днях пришел ответ: Евгений Енин от должности не отстранен, дисциплинарного производства в отношении него тоже нет. А Тимур Тумгоев сейчас находится в СИЗО №3 управления ФСИН Белгородской области Российской Федерации. Во время этапирования во Владикавказ экстрадированного россиянина избили до потери сознания", - сообщает депутат.

Читайте также: Под Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ

"Для понимания. Мы воюем с Россией, называем ее не просто страной-агрессором, но – согласно нашим искам в международные суды – еще и страной-террористом. Россия обвинила в терроризме десятки наших граждан, начиная от Олега Сенцова и заканчивая нашим бывшим премьер-министром Арсением Яценюком. Ну и самое главное, Россия не выдает Украине преступников, обвиняемых нами в террористических операциях на Донбассе и в Крыму. А Виктор Погодин - убийца 16-летнего Степана Чубенко, вместо экстрадиции в Украину в очень сжатые сроки получил гражданство РФ и спокойно живет себе в России. Ну и про Евгения Енина, международное право и прочее. Я бы поверил в законопослушность и принципиальность этого человека (ну, допустим, он такой дотошный). Но это тот самый Евгений Енин, который договаривался со Ставицкими о соглашении со следствием и подхихикивал, когда тот нагло врал о какой-то моей квартире; и это тот самый Егений Енин, который утерся отказом Азербайджана выдать фигуранта уголовного дела, беглого Магомеда Саитова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Вполне допускаю, что Тимур Тумгоев таки принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и даже был террористом. Но в чем проблема отбывания наказания в Украине? И если уж он так нужен России, почему его не обменяли на кого-то из наших?" - интересуется депутат.

Читайте также: Бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева арестовали на два месяца по подозрению в разбое и убийстве, - адвокат Симоненко

В свою очередь, Генпрокурор Юрий Луценко так прокомментировал пост Мустафы Найема: "Депутатов выбирают для того, чтобы они в случае необходимости меняли закон. А не требовали в ФБ его не выполнять".