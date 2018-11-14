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14.11.18 14:14

Замгенпрокурора Енин, который выдал Тумгоева России, несмотря на обещания Луценко не отстранен от должности. Генпрокурор предлагает депутатам менять законы. ДОКУМЕНТ

Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, который подписал документы о выдаче Тимура Тумгоева Российской Федерации, не отстранен от должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет народный депутат Мустафа Найем и публикует ответ на свой запрос по этому поводу на имя Генпрокурора.

 Замгенпрокурора Енин, который выдал Тумгоева России, несмотря на обещания Луценко не отстранен от должности. Генпрокурор предлагает депутатам менять законы 01
Замгенпрокурора Енин, который выдал Тумгоева России, несмотря на обещания Луценко не отстранен от должности. Генпрокурор предлагает депутатам менять законы 02

"Украина будет выдавать Российской Федерации всех, кого Россия считает террористами. Это история не только о трусости и малодушии, но еще и том, как всех нас держат за идиотов. Вы помните Тимура Тумгоева, которого Украина выдала Российской федерации, где его обвиняли в терроризме? В сентябре этого года Тумгоева пригласили якобы в миграционную службу, чтобы обсудить вопрос предоставления политического убежища, но по прибытии он был задержан, его посадили на поезд и отправили в Россию. Как правильно тогда написал Юрий Бутусов, Украина выдала террористам сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме. Документы об экстрадиции подписал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин. После шума и протестов Генпрокуратура сообщила, что генинспекция ГПУ совместно с главным следственным управлением СБУ проведет расследование обстоятельств экстрадиции Тумгоева. А заместитель командира Украинской добровольческой армии Andriy Gergert после встречи с Юрием Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что на время проведения расследования Евгений Енин будет отстранен от занимаемой им должности. Но оказалось, что все это ложь. Мы отправили запрос на имя генерального прокурора с просьбой указать, отстранен ли господин Енин от должности. На днях пришел ответ: Евгений Енин от должности не отстранен, дисциплинарного производства в отношении него тоже нет. А Тимур Тумгоев сейчас находится в СИЗО №3 управления ФСИН Белгородской области Российской Федерации. Во время этапирования во Владикавказ экстрадированного россиянина избили до потери сознания", - сообщает депутат.

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"Для понимания. Мы воюем с Россией, называем ее не просто страной-агрессором, но – согласно нашим искам в международные суды – еще и страной-террористом. Россия обвинила в терроризме десятки наших граждан, начиная от Олега Сенцова и заканчивая нашим бывшим премьер-министром Арсением Яценюком. Ну и самое главное, Россия не выдает Украине преступников, обвиняемых нами в террористических операциях на Донбассе и в Крыму. А Виктор Погодин - убийца 16-летнего Степана Чубенко, вместо экстрадиции в Украину в очень сжатые сроки получил гражданство РФ и спокойно живет себе в России. Ну и про Евгения Енина, международное право и прочее. Я бы поверил в законопослушность и принципиальность этого человека (ну, допустим, он такой дотошный). Но это тот самый Евгений Енин, который договаривался со Ставицкими о соглашении со следствием и подхихикивал, когда тот нагло врал о какой-то моей квартире; и это тот самый Егений Енин, который утерся отказом Азербайджана выдать фигуранта уголовного дела, беглого Магомеда Саитова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Вполне допускаю, что Тимур Тумгоев таки принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и даже был террористом. Но в чем проблема отбывания наказания в Украине? И если уж он так нужен России, почему его не обменяли на кого-то из наших?" - интересуется депутат.

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В свою очередь, Генпрокурор Юрий Луценко так прокомментировал пост Мустафы Найема: "Депутатов выбирают для того, чтобы они в случае необходимости меняли закон. А не требовали в ФБ его не выполнять".

Замгенпрокурора Енин, который выдал Тумгоева России, несмотря на обещания Луценко не отстранен от должности. Генпрокурор предлагает депутатам менять законы 03

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