Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили несколько граждан России, наладили незаконную переправку через госграницу Украины ядохимикатов, автозапчастей и продуктов питания.

Как было отмечено во время брифинга с участием руководства Управления СБУ в Сумской области, для переправки контрабанды вне установленных пунктов пропуска злоумышленники подыскивали "проводников" среди жителей приграничных населенных пунктов, в частности из криминальной среды.

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Также представители группировки создали по обе стороны границы так называемые перевалочные базы для отгрузки и временного хранения контрабандного товара. Незаконно ввезенная продукция сомнительного качества распространялась среди местных предпринимателей.

Во время спецоперации правоохранители остановили в Краснопольском районе девять грузовиков, на которых дельцы противоправно переместили из РФ в нашу страну продукции почти на одиннадцать миллионов гривен. Также задержан один из организаторов группировки - гражданин России и несколько его соратников - граждан Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Мероприятия по задержанию злоумышленников проводились совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры".

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