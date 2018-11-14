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14.11.18 15:28

Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине. ФОТОрепортаж

Сегодня на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись три автомобиля. Два из них были на летней резине.

Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ.

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"Первые любители летней резины зимой уже на собственном опыте убедились в "безопасной" езде в снегопад на скользкой дороге: Гостомельское шоссе, столкновения трех легковых автомобилей (двое из которых на летней резине), 4 пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение... Информация говорит сама за себя", - написал он.

Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 01
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 02

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Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 03
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 04
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 05
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 06

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве начался снегопад. Для очистки города от снега задействовано 287 единиц техники, а также 61 бригада по ручной уборке. В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения. 

Кроме того, в одном только Киеве из-за снегопада произошло почти 300 ДТП.

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