Купол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что ремонт купола не проводился уже 70 лет, и это подтверждают архивные документы – последний раз конструкцию восстанавливали в 1948 году после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны.

"С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что год назад ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была выбрана строительно-реставрационная фирма "Відродження" и заключен соответствующий договор, согласно которому общая цена договора составила 7,5 млн грн, сроки выполнения - не позднее 10 декабря 2018 года.



"Однако представители фирмы работали круглосуточно в три смены по 20 человек. Работы завершены досрочно - 30 октября, а также сэкономлены средства - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - отметили в Аппарате ВР.

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"С точки зрения оценки выполненных работ в цифровых показателях, то для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 литров современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонны краски", - добавили в пресс-службе.