Мемориальную доску погибшему в АТО преподавателю Юрию Золотареву открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 13 ноября, в лицее с усиленной военно-физической подготовкой города Днепр состоялось торжественное открытие мемориальной доски Юрию Анатольевичу Золотареву, старшему лейтенанту, заместителю командира по работе с личным составом 1-й роты 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который 20.12.2017 года получил крайне тяжелое ранение в голову во время минометного обстрела наших позиций в зоне отдельной тактической группировки "Донецк", и 24 декабря 2017-го умер в больнице Мечникова.

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Юрий Анатольевич Золотарев родился 11.02.1983 года в Киеве, в семье военнослужащих. Так как отца парня часто перебрасывали служить в другое место, его родные меняли место жительства. Начиная с 1994 года жили в Днепре.

В 1991 г. начал учебу в школе № 5 города Умань Черкасской области, но два года спустя перешел сначала в школу №142 в Днепре, а в последние два года получал школьное образование в школе №134.

В 2000 г. Юрий Анатольевич вступил в Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии Сумского государственного университета, который окончил в 2004 году, получив специальность "специалист военного управления" по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск".

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Сначала два года Юрий Анатольевич исполнял обязанности заместителя командира батареи по воспитательной работе и офицера-психолога в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, а с 2010 и до начала войны занимал должность командира 3-го взвода, офицера-воспитателя в лицее с усиленной военно - физической подготовкой.

23.03.2014 года был призван в первую волну мобилизации. За несколько дней в составе 2-й роты 1-го воздушно-десантного батальона он был доставлен в город Амвросиевка Донецкой области.

В течение 2014-2015 годов, выполняя обязанности заместителя командира роты по воспитательной работе, он прошел горячие места военных столкновений в Донецкой и Луганской областях: Амвросиевка, Зеленополье, Дебальцево, Шахтерск, Саур-Могила, Нижняя Крынка, Каменка, Зайцево.

Хуже всего было в Шахтерске. 30 июля 2014 г., при попытке взять город штурмом, погиб его лицеист - выпускник и хороший друг, старший солдат 25-й бригады Ростислав Никитин.

В марте 2015-го был демобилизован и вернулся к работе в Лицей на должность офицера - воспитателя и преподавателя огневой подготовки, а в сентябре 2016 г. Юрий принял решение вернуться в родную бригаду.

Похоронен 26 декабря 2017 г. на Аллее Героев Краснопольского кладбища города Днепр. У него остались родители, два брата, жена и сын.

Украинский воин Юрий Золотарев







Фото: Днепр час