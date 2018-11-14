Задержаны мошенники, выманившие у женщины 45 тыс. долл. в фальшивом обменнике в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники управления уголовного розыска столичной полиции при проверке оперативной информации разоблачили двух мошенников. Злоумышленники взяли в аренду квартиру на первом этаже, которая уже была переоборудована под офис и имела два входа: с улицы и из подъезда. Сделали косметический ремонт, чтобы клиент, который вошел в помещение, имел представление о том, что он находится в обменнике: касса с окошком, стенды с документами, офисная техника, баннер с курсом обмена валют, бутафорские гривны в банковских упаковках. Клиента с большой суммой для обмена они нашли по объявлению в сети Интернет.

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Женщина принесла 45 тыс. долларов, передала их кассиру в очках, он перечислил деньги и пошел в соседнее помещение проверять их подлинность. Не дождавшись его возвращения, потерпевшая вызвала полицию. Правоохранители проверили помещение, но сотрудник обменника уже вышел через подъезд и, как выяснилось, во дворах неподалеку встретился с сообщником, который во время совершения преступления караулил на улице. Кстати, кассир успел сменить внешность и снял очки. Мужчины разошлись в разные стороны, но их задержали сотрудники уголовного розыска.

Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Злоумышленники, а это - 32-летний россиянин и 36-летний уроженец Сум, которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за мошенничества, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об их аресте и устанавливается причастность мужчин к аналогичным преступлениям.

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Потерпевшая - 34-летняя киевлянка, мать четверых детей. Они с мужем долгое время экономили деньги. Женщина принесла их на обмен вместе с частью заемных средств, ведь семья собиралась приобрести квартиру. После проведения необходимых следственных действий правоохранители вернут киевлянке изъятые у злоумышленников доллара.