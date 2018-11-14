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14.11.18 17:42

Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Подольским УП ГУ НП в г. Киеве по результатам проведения комплекса следственных и негласных следственных действий разоблачены вандалы, которые 31 июля 2018 года силой остановили электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Напоминаем, что вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети. Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечание, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ.

Преступниками оказались 20-24-летние жители города Киева.

14.11.2018 по результатам проведения 7 обысков по месту жительства вандалов обнаружены и изъяты балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства.

В настоящее время трем лицам уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений).

Продолжается активная работа по установлению других участников преступления. За совершенное молодым людям грозит от 3 до 7 лет лишения свободы".

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Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 01
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 02
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 03
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 04
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 05

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