РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Андрей Клименко.

"Оккупированный Крым. Пещерный город и монастырь Качи-Кальон. Археологический памятник. Бахчисарайский район, между селами Предущельное и Баштановка...", - пишет журналист и публикует фото, на котором видно строительную технику оккупантов и свежевыдолбленную нишу в скале.







Читайте также: Россия планомерно уничтожает культурное наследие Крыма, - Минкультуры о "реставрации" оккупантами Ханского дворца





Клименко в комментариях под постом поясняет, что таким образом РПЦ строит на месте памятника архитектуры трапезную церковь и столовую на 200 человек.

Смотрите также: Оккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"

Под постом журналиста также опубликовали фото для сравнения того, как раньше выглядело это место.

Качи-Кальон (крестовый корабль) - средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века. Памятка насчитывает 250 искусственных пещер разного возраста и различного назначения (в том числе хозяйственного, производственного, жилищного, церковно-ритуального), вырубленных в основном в стенах 5 крупных гротов природного происхождения. Пещеры монастыря содержатся на отроге Внутренней гряды на высоте 450-510 м над уровнем моря. Их датируют VI-VIII вв. Скала, где размещены пещеры, подобна носу огромного корабля, причем сверху она изрезана трещинами, которые создают изображение креста (отсюда и название "крестовый корабль"). У подножия скалы и по крутому склону разбросаны глыбы известняка, некоторые размером с двухэтажный дом. В глыбах, отделившиеся от горного массива, заметны следы горных выработок.