Горюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины на территории областного центра были установлены три АЗС, где осуществлялась реализация незаконно изготовленного сжиженного газа и горюче-смазочных материалов.

По результатам обысков указанных АЗС из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 35,4 тонны дизельного топлива, 3,7 тонны бензина марки А-95 и А-92, 1,9 тонны сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 1,7 млн. грн и оборудование на 500 тыс. грн.

Расследование продолжается".







