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15.11.18 02:21

Главарь террористов "ДНР" Пушилин "обеспечил" семье пожизненный пенсион из "республиканского бюджета" в случае его смерти, - Золотухин. ДОКУМЕНТ

Денис Пушилин 9 ноября подписал "закон" "О гарантиях главе Донецкой народной республики, прекратившему исполнение полномочий, и членам его семьи".

Часть "документа" опубликовал в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, информирует Цензор.НЕТ.

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Статья 4, в частности, предусматривает пожизненные выплаты семье "в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики в связи со смертью".

Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 01

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Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 02
Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 03
Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 04

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Отметим, что также "закон", опубликованный на сайте "Совета ДНР", предусматривает сохранение для главаря террористов, прекратившего "исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности, а также досрочно" "государственную охрану", бесплатную спецсвязь, "медицинское и транспортное обслуживание в объеме и порядке, определенном настоящим Законом и нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики".

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