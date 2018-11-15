Пьяный "сотрудник прокуратуры" устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

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По предварительной версии, нетрезвый водитель на якобы служебном автомобиле Toyota Camry выехал на полосу встречного транспорта, где врезался в Range Rover. От удара, последний развернуло, после чего в него влетел Peugeot, а в Peugeot – Hyundai.

"Никаких документов (на авто или на самого пьяницу) не было, но как только он вышел из машины – очень громко кричал, что он из прокуратуры. Из какой именно пока неизвестно", – говорится в сообщении.

На месте и в больнице скорой помощи мужчина отказался от прохождения любых тестов на алкоголь. В результате аварии был госпитализирован водитель Range Rover.

На месте работали врачи скорой, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.











