Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию, машина темного цвета совершила наезд на детей, которые шли по обочине в попутном направлении.

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На поиски авто были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции.

Уже через несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Злоумышленника задержали в селе Немешаево. В багажнике находилась оторванная передняя решетка от машины.

За рулем находился 37-летний житель Бучи, он признал свою вину и был задержан.

Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составлял 2,4 промилле.





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В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Она находится в реанимации после хирургического вмешательства, за ее жизнь борются врачи. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.