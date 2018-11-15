Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБр Владимира Бузовского похоронят завтра на Сумщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 16 ноября, в селе Локня Кролевецкого района Сумской области в 11.00 состоится церемония прощания с Владимиром Александровичем Бузовским (позывной Бузок), 1992 года рождения, старшим сержантом 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 23 сентября в районе поселка Луганское Донецкой области ( Светлодарское направление) во время обстрела наших позиций наемниками РФ.

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Владимир Бузовский родился 27.01.1992 года. Работал учителем физического воспитания, в 2016-м был избран депутатом Локнянского сельского совета. С 2016-го года проходил военную службу по контракту в 58-й ОМПБр, с 2017 - в 72-й ОМБр.

Похоронят военнослужащего на сельском кладбище. У него остались родители и сын.

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Распоряжением председателя Кролевецкой районной государственной администрации от 14.11.2018 № 1310-ОД "Об объявлении дня траура в Кролевецком районе" 16 ноября 2018 г. объявляется Днем траура.

Украинский воин Владимир Бузовский