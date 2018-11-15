Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников получала "задачи" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что участники группировкив течение 2018 года осуществили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК "Киевгорстрой", и поджог элитных авто бизнесменов.

В ходе досудебного следствия правоохранители выяснили, что лидером группировки является гражданин РФ, и задокументировали продажу им клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Организатора нелегального бизнеса задержали в Киеве при передаче части денег за реализацию военных средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десяти килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.

В ходе обысков у других участников группировки сотрудники спецслужбы изъяли схемы "подхода" к необходимым объектам, оружие и валюту. По оперативной информации средства поражения передавались злоумышленникам из района проведения ООС военнослужащим ВСУ. Клиенты получали "товар" через так называемые "закладки" оснащены в лесополосах в Запорожской области.

Шевченковским районным судом Киева рассмотрены материалы уголовного производства и организатору и активным участникам группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ст. 257 Уголовного кодекса Украины".



























