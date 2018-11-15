"Порожні стільці": акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По замыслу организаторов на Михайловской площади расположили стулья, словно в зале театра. Стулья пустые, а к спинке прикреплены листы с именами узников Кремля, включая режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, Павла Гриба, а также крымских татар, в отношении которых проводит репрессии оккупационная власть Крыма. Не забыли и о незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.

Акцию посетили первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, члены писательского клуба "Пэн", которые являются организаторами этой акции, киевляне и известные журналисты.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Участники акции зачитывали биографии, рассказывали о заключенных. Мероприятие было расчитано на то, чтобы поднять проблему политзаключенных и рассказать, сколько украинцев являются заложниками Кремля.

По словам Ирины Геращенко, Украина готова обсуждать обмен заложников и политзаключенных, однако Путин заявил, что не видит необходимости встречаться в Нормандском формате с Президентом Порошенко до выборов, что он мечтает уже о новой украинской власти и не считает тему обмена заложников важной.









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Дочь Романа Сущенко Юлия







Ирина Геращенко

Фото и видео - Олег Богачук