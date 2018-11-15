Чиновник Николаевского горсовета задержан при получении взятки $5 тыс, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "14 ноября 2018 работниками Николаевской местной прокуратуры № 1 и сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области задержан заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета и его посредника - частного предпринимателя, за вымогательство неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США.
Указанные средства злоумышленники требовали от субъекта хозяйствования за непрепятствование в использовании им малых архитектурных форм (ларьков) в г.. Николаеве, размещенных на земельном участке, действие договора аренды которого закончилась.
Лица были задержаны при передаче аванса в размере 1000 долларов США в порядке ст.208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подизру в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).
Расследование продолжается.