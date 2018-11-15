В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей.

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Учитывая, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецк, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек, из-за активных боевых действий российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, котрый пересекает линию разграничения.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права.