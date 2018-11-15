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15.11.18 21:25

В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что ночью 15 ноября, под интенсивный огонь, который вели оккупанты из минометов калибра 82 и 120 мм из жилых кварталов Горловки попали жилые дома Пивденного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 01

Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей.

В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 02

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В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 03
В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 04

Учитывая, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецк, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек, из-за активных боевых действий российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, котрый пересекает линию разграничения.

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В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 05
В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 06
В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 07

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

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