В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей.
Учитывая, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецк, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек, из-за активных боевых действий российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, котрый пересекает линию разграничения.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права.