Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Эти комплексы являются дистанционно управляемыми, могут быть применены для выполнения задач в районах повышенного риска. Для военнослужащих это возможность ведения боевых действий в безопасных условиях", - отметил ведущий инженер-испытатель Максим Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны





Во время испытаний были учтены препятствия на поле боя, такие как применение средств радиоэлектронной борьбы, разминирование местности, поиск, обнаружение и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника и тому подобное.

Также читайте: Реактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний, - Порошенко. ВИДЕО

Основным этапом испытаний стало выполнение задач по ведению боевых действий в населенном пункте, применение роботизированных наземных объектов в качестве огневых точек и осуществление мероприятий по слаженности действий механизированных подразделений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине испытали противотанковый ракетный комплекс "Корсар". ВИДЕО