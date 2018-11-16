Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
16.11.18 01:24

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Черниговщине, на военном полигоне, представители Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели испытания роботизированных наземных и беспилотных авиационных комплексов типа "мультикоптер", которые применяются для выполнения задач по боевому, инженерному и разведывательному обеспечению.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 01

"Эти комплексы являются дистанционно управляемыми, могут быть применены для выполнения задач в районах повышенного риска. Для военнослужащих это возможность ведения боевых действий в безопасных условиях", - отметил ведущий инженер-испытатель Максим Геращенко.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 03
Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 04

Во время испытаний были учтены препятствия на поле боя, такие как применение средств радиоэлектронной борьбы, разминирование местности, поиск, обнаружение и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника и тому подобное.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 05

Также читайте: Реактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний, - Порошенко. ВИДЕО

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 06

Основным этапом испытаний стало выполнение задач по ведению боевых действий в населенном пункте, применение роботизированных наземных объектов в качестве огневых точек и осуществление мероприятий по слаженности действий механизированных подразделений.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине испытали противотанковый ракетный комплекс "Корсар". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100