Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Эти комплексы являются дистанционно управляемыми, могут быть применены для выполнения задач в районах повышенного риска. Для военнослужащих это возможность ведения боевых действий в безопасных условиях", - отметил ведущий инженер-испытатель Максим Геращенко.
Во время испытаний были учтены препятствия на поле боя, такие как применение средств радиоэлектронной борьбы, разминирование местности, поиск, обнаружение и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника и тому подобное.
Основным этапом испытаний стало выполнение задач по ведению боевых действий в населенном пункте, применение роботизированных наземных объектов в качестве огневых точек и осуществление мероприятий по слаженности действий механизированных подразделений.