Минские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, во время встречи стороны отметили, что появление псевдо-сепаратистских движений и милитаристских группировок в восточном регионе Украины, как и сам вооруженный конфликт является результатом целенаправленных усилий российских спецслужб при поддержке российских властей.
"Последние четыре года цивилизованное международное сообщество помогает нам в этой борьбе, пытаясь найти оптимальные пути восстановления территориальной целостности и суверенитета государства, прекращения конфликта, который уже унес сотни жизней и заставил более полутора миллионов человек покинуть свои дома", - отметил Аваков.
По словам Авакова, Минские договоренности, которые остаются единственным институциональным планом о прекращении боевых действий, по сути, ведут к замораживанию, а не к разрешению вооруженного конфликта на Донбассе.
Глава МВД поблагодарил Уильяма Тейлора за интерес со стороны Института мира США к предложенной на его рассмотрение Стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса - "Механизм малых шагов", отдельно отметив личный весомый дипломатический опыт и знания Украины самим Уильямом Тейлором, который в период с 2006 по 2009 был послом Соединенных Штатов в Украине.
"Авторитет и опыт Института мира США мог бы пригодиться нам и на дальнейшем этапе восстановления освобожденных территорий, включая социально-экономическую и гуманитарную составляющую", - подчеркнул Аваков.
"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях по постепенному освобождению отдельных, не больших территорий. Также она предусматривает механизм контрпропаганды.
Институт мира США (United States Institute of Peace) является независимой государственной институцией, которая осуществляет деятельность, направленную на предотвращение и урегулирование конфликтов, поддержание мира и стабильности в мире.