Оккупанты в Джанкое проводят обыски у "Свидетелей Иеговы": обвиняют "в связях с украинскими спецслужбами", задержан руководитель местной группы Сергей Филатов. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники ФСБ проводят в настоящее время масштабную операцию в Крыму: по нескольким десяткам адресов подозреваемых в участии в религиозной организации Свидетели Иеговы в Джанкое, проходят обыски и задержания. Задержан руководитель местной региональной группы Свидетелей "Сиваш" Сергей Филатов. "Сиваш" была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017-м после запрета "Свидетелей Иеговы" в России. Агитационную поддержку операции ФСБ осуществляют сотрудники (не журналисты) телеканала "Вести-Крым", которые утверждают, что против Филатова возбуждено уголовное дело, а "все эти люди возможно как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра Свидетелей Иеговы". При этом украинский административный центр Свидетелей был и находится до сих пор в Брюховичах Львовской области", - рассказал журналист.

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Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. По данным правозащитного центра "Мемориал", в соседней России с апреля прошлого года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.