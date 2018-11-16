ДТП на трассе Киев-Чоп: перевернувшаяся фура заблокировала движение в направлении Житомира, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области в Facebook.

"16 ноября, около 6:30 утра на 75 км автодороги "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и ЗИЛ", - сказано в сообщения.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксировано более 108 тыс. ДТП, в результате которых погибли 2266 человек, - Збанацкий

В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.