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16.11.18 12:57

"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно": волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Также волонтеры передали металлоискатель для инженеров и саперов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

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"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно. Помните, пару дней назад писали, что хорошо бы в район Донецкого аэропорта в 56-ю бригаду бензопилы передать. В общем, сегодня вопрос закрыли: 8 шт бензопил для пехоты. Металлоискатель для инженеров и саперов. Кстати уже второй. Работаем на Победу. Помочь армии легко", - подчеркнул волонтер.

Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно: волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта 01
Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно: волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта 02
Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно: волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта 03

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Мысягин Юрий Михайлович

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Мысягин Юрий Михайлович

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