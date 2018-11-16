"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно": волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.
"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно. Помните, пару дней назад писали, что хорошо бы в район Донецкого аэропорта в 56-ю бригаду бензопилы передать. В общем, сегодня вопрос закрыли: 8 шт бензопил для пехоты. Металлоискатель для инженеров и саперов. Кстати уже второй. Работаем на Победу. Помочь армии легко", - подчеркнул волонтер.
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Мысягин Юрий Михайлович
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Мысягин Юрий Михайлович